Yargıtayın öncülüğünde hazırlanan ve dünyada yargıda şeffaflıkla ilgili ilk yazılı metin olma özelliğine sahip "İstanbul Bildirgesi", Birleşmiş Milletlerde (BM) kabul edilerek referans metin haline geldi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Bundan sonra yargıda şeffaflıkla ilgili bir mesele olduğu zaman bütün dünya mahkemeleri artık İstanbul Bildirgesi'ni referans belge kabul etmek suretiyle ona göre kararlarını oluşturacaklar" dedi.

Cirit, "Özellikle Türkiye'nin yargı alanında oldukça tartışmalı bir ortamında bunu hazırlamak ve BM'de 192 ülkenin oy birliğiyle bunun geçmesi Yargıtay ve ülkemiz açısından oldukça büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA