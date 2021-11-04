Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 03:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paris Anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girecek
[Fotoğraf: Getty]
Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını duyurmuştu.
Buna göre Türkiye, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini benimseyecek.
Paris Anlaşması ile ilgili Kanun Teklifi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla 1 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. 6 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun ise 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Kararı ile Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi, 10 Kasım olarak belirlendi.
Etiketler: İklim Değişikliği Resmi Gazete
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