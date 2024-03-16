"Para sayma" soruşturmasında yeni ifadelere ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor. Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'a ait ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Nas ifadesinde, parayı ofise Fatih Keleş'in getirdiğini, avukatın hazırladığı tutanağı imzaladıktan sonra ofisten ayrıldığını söyledi. Paranın nereden temin edildiği veya binanın ne kadar meblağ ile alındığı konusunda bilgisi olmadığını belirterek, "O tarihte genel merkezden bu paranın kapora olarak verileceği söylendiği için bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum. Ayrıca görevim itibarıyla, ödenen paranın gider defterine kaydının yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgim ve yetkim yoktur." dedi.

"Para hangi yolla ödendi bilgim yoktur"

Görüntülerle ilgili ifade veren bir diğer isimse Fatih Keleş'ti.

Keleş, "2019’da Beylikdüzü ilçe başkanım olan Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binasının satın alımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisiyle Beylikdüzü ilçe binasında buluştum ve birkaç çanta içerisinde paraları verdi bana. Ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Özgür Nas ile iletişime geçtim, parayı söylediği konuma götürdüm." ifadelerini kullandı.

Keleş, ifadesinin devamında satıcının avukatının ofisinde paraların 3-4 kez sayıldığını anlatarak şunları söyledi, "İçinden Türk lirası, dolar ve avro çıktı. Görüntülerdeki mavi kazaklı kişi binayı satan Ali Rıza Baraka’dır. Paralar sayıldıktan sonra satın alan kişi ile Özgür Nas arasında tutanak düzenlendi. O günden sonra il binası hangi tarihte satın alındı, para hangi yolla ödendi bilgim yoktur."

"Keleş'in parayi nereden getirdiğini bilmiyorum"

Eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz da ifadesinde "Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum.” dedi.

Soruşturma kapsamında ifade veren bir diğer isim dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve CHP milletvekili Turan Taşkın Özer oldu. Paranın taşınmasına yardım eden, İmamoğlu inşaatta çalışan Tuncay Yılmaz ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. O dönem CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun da ifadeye çağrılması bekleniyor.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Musa Toprak