Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.03.2024 16:11

"Para sayma" soruşturmasında yeni ifadelere ulaşıldı

CHP İstanbul İl Başkanlık binasının alımına dair olduğu iddia edilen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş'in adından, Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas da ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor. Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'a ait ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Nas ifadesinde, parayı ofise Fatih Keleş'in getirdiğini, avukatın hazırladığı tutanağı imzaladıktan sonra ofisten ayrıldığını söyledi. Paranın nereden temin edildiği veya binanın ne kadar meblağ ile alındığı konusunda bilgisi olmadığını belirterek, "O tarihte genel merkezden bu paranın kapora olarak verileceği söylendiği için bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum. Ayrıca görevim itibarıyla, ödenen paranın gider defterine kaydının yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgim ve yetkim yoktur." dedi.

"Para hangi yolla ödendi bilgim yoktur"

Görüntülerle ilgili ifade veren bir diğer isimse Fatih Keleş'ti. 

Keleş, "2019’da Beylikdüzü ilçe başkanım olan Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binasının satın alımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisiyle Beylikdüzü ilçe binasında buluştum ve birkaç çanta içerisinde paraları verdi bana. Ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Özgür Nas ile iletişime geçtim, parayı söylediği konuma götürdüm." ifadelerini kullandı.

Keleş, ifadesinin devamında satıcının avukatının ofisinde paraların 3-4 kez sayıldığını anlatarak şunları söyledi, "İçinden Türk lirası, dolar ve avro çıktı. Görüntülerdeki mavi kazaklı kişi binayı satan Ali Rıza Baraka’dır. Paralar sayıldıktan sonra satın alan kişi ile Özgür Nas arasında tutanak düzenlendi. O günden sonra il binası hangi tarihte satın alındı, para hangi yolla ödendi bilgim yoktur."

"Keleş'in parayi nereden getirdiğini bilmiyorum"

Eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz da ifadesinde "Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum.” dedi.

Soruşturma kapsamında ifade veren bir diğer isim dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve CHP milletvekili Turan Taşkın Özer oldu. Paranın taşınmasına yardım eden, İmamoğlu inşaatta çalışan Tuncay Yılmaz ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. O dönem CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun da ifadeye çağrılması bekleniyor.

Haber: Hilal Yıldırım
Kamera: Musa Toprak

ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Denizli'de sahte tarihi eserle dolandırıcılık suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı
17:35
Bakan Bayraktar: Enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyoruz
17:32
Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
17:28
Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı
17:35
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
16:53
Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ