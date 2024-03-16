Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde denetim yaptı.

Ziyarete ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.