Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'a gidecek "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı
AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan ikinci "İyilik Treni" sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.
Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.
Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
İyilik Treni, dualarla Pakistan'a uğurlandı.
Etiketler: Pakistan Sosyal Yardımlar AFAD
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