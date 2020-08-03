Bakan Bekir Pakdemirli, Ege'deki orman yangınları ile ilgili son durumu değerlendirdi. bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Menderes’teki orman yangını 22 saatte kontrol altına aldık. Başlangıç noktasında yiyecek, içecek materyali bulunmuş. Yani bunun yiyecek, içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili bir gözaltımız var.

[İzmir Menderes'teki yangın] Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Başlangıç noktasında yiyecek, içecek materyali bulunmuş. Yani bunun yiyecek, içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili bir gözaltımız var. pic.twitter.com/ICeD9PoAPj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2020

Mangala tedbir geliyor

Son günlerde çıkan yangınların 3’te biri anız temizliğinden kaynaklı. Çatalca ve Kemalpaşa yangınlarının sabotaj ihtimali var.

İçişleri Bakanlığı ile görüştük mangala tedbir alınacak.

Manisa'da arazöz devrildi: 3 yaralı

Manisa yangında arazöz devrildi 3 yarılımız yar. Manisa’daki yangında kısa sürede soğutma faaliyetlerine geçeceğiz.

Türkiye’de son 1 haftada 227 yangın çıktı. İzmir’de 20 orman 13 ziraat yangını çıktı. 2019’da aynı tarihlerde İzmir’de 15 yangın olmuştu."

