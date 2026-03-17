Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.03.2026 12:04

Otobüs firmalarına 'bayram' için ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı. Uraloğlu, Uygulamanın 29 Mart’a kadar devam edeceğini söyledi.

[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik uygulanacak düzenlemeyi açıkladı.

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

“Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz”

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerine işaret etti:

"Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık."

Ek seferler 29 Mart gün sonuna kadar sürdürülebilecek

Bakan Uraloğlu, “Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)’ne bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek” ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Ramazan Bayramı Otobüs Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:04
Katil İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi
13:04
Bilecik'te tır, trafik levhalarına çarptı
13:01
Tanju Özcan hakkında yeni dava
12:57
İran medyası Laricani’nin mesajını paylaştı
12:37
Muğla'da çalınan traktör, 21 yıl sonra Van'da bulundu
12:29
Katz: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani öldürüldü
Boğaz’ın zarif mirası: Tevfikiye Camii
Boğaz’ın zarif mirası: Tevfikiye Camii
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ