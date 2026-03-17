Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, KKTC’de

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, KKTC’deki temasları kapsamında 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Mehmetçik ile iftar yaptı

Denetlemelerinin ardından kışladaki askerlerle bir araya gelen Orgeneral Tokel, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığına ziyaret

Orgeneral Metin Tokel, KKTC temasları çerçevesinde sivil makamları da ziyaret etti. Tokel, bu kapsamda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından makamında ziyaret etti.