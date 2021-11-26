Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Etiketler: Gezi Parkı Eylemleri Osman Kavala Son Dakika
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