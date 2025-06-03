OSB yatırım alanları tahsis başvurularına açılmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsisi uygulamasının ilk 8 ayında, OSB’lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi olduğunu ifade etti.
Açıklamaya göre; 169 OSB’de 14,7 milyon metrekarelik 1.292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayici başvurdu. 43 OSB’de 28,7 milyon metrekare alan için 1.085 ön tahsis başvurusu yapıldı.
Bu ayki ilanla birlikte; 119 OSB’de 18 milyon 763 bin metrekareliik bin 212 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 27 OSB’de 6 milyon 860 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı.
Sanayicinin önünü açtıklarını ifade eden Kacır, "Üretimin ve istihdamın büyüdüğü güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.
June 3, 2025