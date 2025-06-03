OSB yatırım alanları tahsis başvurularına açılmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsisi uygulamasının ilk 8 ayında, OSB’lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre; 169 OSB’de 14,7 milyon metrekarelik 1.292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayici başvurdu. 43 OSB’de 28,7 milyon metrekare alan için 1.085 ön tahsis başvurusu yapıldı.

Bu ayki ilanla birlikte; 119 OSB’de 18 milyon 763 bin metrekareliik bin 212 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 27 OSB’de 6 milyon 860 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı.

Sanayicinin önünü açtıklarını ifade eden Kacır, "Üretimin ve istihdamın büyüdüğü güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.