Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı yapılacak.

Kirişçi paylaşımına, "Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.