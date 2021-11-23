Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Orgeneral Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: DHA]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, askeri törenle karşıladığı Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Yusuf Rage ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage'yi askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından Güler ve Rage, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf RAGE’yi askerî törenle karşıladı. pic.twitter.com/SjYzwkARx5— TSK (@TSKGnkur) November 23, 2021
Etiketler: Yaşar Güler Genelkurmay Somali
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