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Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

07 Kasım 2019 Perşembe 11:58 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 12:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.