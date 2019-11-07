Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız"

Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız. Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur. Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatıyla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.https://t.co/ZjehPtOYpQ pic.twitter.com/5RJwd0INgz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

Asker selamına soruşturma

Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA’nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Her zaman Türkiye’nin önünden uluslararası organizasyonları kaçırdınız. Vakti zamanı geldiğinde biz bunları da açıklarız.https://t.co/ZjehPtOYpQ pic.twitter.com/V4EooWJ9mm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

ABD ziyareti

ABD’ye gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı ekibimle değerlendirip kararımızı verdik.

"Teröristler bölgeden çıkmış değil"

YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat içerisinde onların ağırlıklı kontrolünde olan bölgelerde ne yazık ki 150 saat geçti şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile yaptığımız mutabakatta 150 saat içerisinde o bölgelerden çıkacak olan teröristler şu an itibariyle çıkmış değil.https://t.co/ZjehPtOYpQ pic.twitter.com/CLsb9THtiR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

"Bağdadi'nin eşi yaklaşık bir buçuk yıldır elimizdeydi"

Yakaladıklarımızı yakaladıktan sonra kendi geri gönderme merkezlerine alıyoruz. Bizim Adalet Bakanlığımız bu konuda ne karar verecek bunu göreceğiz. Bağdadi'nin eşi yaklaşık bir buçuk yıldır elimizdeydi. Şimdi olay daha da genişledi, gelişti. Şimdi sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Bunları da şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bu da bizim için önemli bir hassasiyet. Bu sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim.

"Bu sabah 11 şehit var"

Şu anda teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü.

"Hapishanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var"

Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, hapishanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye giriş yasağı konulan DEAŞ’lı sayısı 76 bin, sınır dışı edilen sayısı 7 bin 550. Dünya'da DEAŞ'la mücadeleyi Türkiye kadar güçlü bir şekilde veren bir ikinci ülke daha yok.https://t.co/ZjehPtOYpQ pic.twitter.com/l363bmbU4j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

Kaynak: TRT Haber