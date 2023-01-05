Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.