Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Operasyon bölgelerine saldırı girişimi engellendi: 12 terörist etkisiz
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
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