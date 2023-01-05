Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 07:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamuya 1178 personel alınacak
[Fotograf: AA]
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatına 1128 sözleşmeli personel alacak. Milli Eğitim Bakanlığı da 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alacak.
Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 1128 orman muhafaza memuru istihdam edilecek.
4-B statüsünde yapılacak alımda adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.
Başvurular 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak
Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı da 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu.
Başvurular 6-10 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar her iki ilan içinde başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı işe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Etiketler: Kamu Personel Milli Eğitim Bakanlığı
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