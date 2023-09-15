Omicron ailesinin son mutantı: Eris varyantı

Omicron ailesinin son mutant virüsü olarak tespit edilen Eris varyantı ilk kez şubatta Endonezya'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 9 Ağustos'ta ilk raporunu yayımladı.

Daha önce "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris (EG.5.1) varyantının statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değerlendirdi.

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut COVID-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi.

Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel şekilde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi.



Eris artık 50’den fazla ülkede yayılmış durumda



Hastalığın doğum yeri Çin’de de Eris kaynaklı vakalar nisan ayında ülkedeki toplam vakaların yüzde 0,6'sını oluşturuyordu. Ağustosta ise bu oran yüzde 71,6'ya çıktı.



Türkiye'de 9 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye’de de 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."



Tat ve koku kaybı geri döndü



Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener COVID-19’un genel şikayetlerinin devam ettiğini belirtiyor ve ekliyor:



Şikayetler aynı; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, eklem ağrısı, gözlerinin arkasındaki ağrı, kuru öksürük, halsizlik.

Altını çizmekte fayda var, bu semptomları olan vatandaşlarımız mutlaka COVID-19 PCR testi yaptırmasında fayda var.





Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise bu varyantta salgının başındaki tat ve koku kaybının geri döndüğüne dikkat çekti.



"Tekrar kapanmayı gerektirmiyor"

Prof. Dr. Şevket Özkaya, varyanta karşı tekrar aşının önemine vurgu yaptı: Aşılar o dönemde hayatta kalmamızı sağlayan tek bilimsel gerçekti. Sonuç olarak bugünkü hastalıklarımız aşılardan değil, COVID-19'un vücudumuza verdiği hasarlardan kaynaklanıyor.



Tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da Eris varyantının semptomlarında diğer belirtilerin yanı sıra boğaz ağrısı ve ishalin öne çıktığına işaret etti.

“Tat ve koku duyu değişikliği, öksürük, kas ve baş ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı görülebilir. Varyant kronik rahatsızlığı bulunan ve zayıf bağışıklık halinde alt solunum yolları rahatsızlıklarına yol açabilir.”

“Tekrar kapanma olur mu?” sorusuna da Prof. Dr. Nedime Serakıncı yanıt veriyor: Yeniden kapanmayı gerektirmiyor. Ancak yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan risk grubundakiler, aşı ve maske gibi kişisel tedbirler almalı.

