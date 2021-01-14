AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan 2007'de hükümetimize karşı verilmeye çalışılan, bazılarının 'postmodern darbe' dediği muhtıra teşebbüsüyle gündeme gelmişti.

"78 binden fazla sığınmacı Türk kara sularına itilmiştir"

Ege Denizinde son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir.

ABD Senatosu'nun basılması

Kuşkusuz Senato'nun basılması, şiddet kullanılması, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur.

"Para kazanan şirket bir mahkeme gibi hareket ediyor"

Sosyal medya şirketlerinin bir devlet otoritesi gibi davranması dünyanın her yerinde araştırılıyor. Bu şiddeti destekleyen bir takım eylemleri, şiddet yanlısı açıklamaları topyekun reddettiğimizi bir kez daha söylüyorum.

Sosyal medya şirketlerinin, benimsedikleri siyasi tutuma göre, karşı tutumdaki kişilerin hesaplarını herhangi bir yargı kararı olmadan ya da hangi ölçüye göre yaptıklarını toplumla paylaşmadan yasaklamaları da demokrasilerdeki ifade hürriyetine aykırıdır. Burada büyük bir boşluk var. Bunlar nihayetinde para kazanan şirketler. Para kazanan şirket bir mahkeme gibi hareket ediyor.

Peki, sosyal medyada terör, istismar, şiddet çağrısı yapan hesaplara karşı bir tedbir alınması gerektiğini kuvvetle düşünüyoruz. Buraların objektif bir düzenlemeye tabi tutulması artık zorunlu hale gelmiştir.