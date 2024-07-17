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Gündem
AA 17.07.2024 18:09

Ömer Çelik: Ana Konteyner Limanı Adana'nın ticari potansiyelini maksimuma çıkaracak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın Adana'nın ve bölgenin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacağını açıkladı.

Ömer Çelik: Ana Konteyner Limanı Adana'nın ticari potansiyelini maksimuma çıkaracak
[Fotoğraf: Arşiv AA]

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya dev bir eser daha kazandırma müjdesinin hayata geçtiğini söyleyen Çelik, Adana Konteyner Limanı'nın, Adana'yı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracağını ifade etti. 

"Stratejik bir aktör olacak"

Çelik açıklamasında, Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacağını söyledi.

Çelik "Türkiye'nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak. Bu büyük projeyi Adana'mıza ve bölgemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz, ilgili bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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Adana Ömer Çelik
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