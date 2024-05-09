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Gündem
TRT Haber 09.05.2024 06:38

Okullarda şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme hazırlığı hızlandırıldı

İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, okulda şiddetin önlenmesi amacıyla hazırladığı çalışmayı hızlandırarak son şeklini verdi. Öğretmenlere yönelik şiddete verilecek cezaları artıran düzenlemenin en kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Okullarda şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme hazırlığı hızlandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir üzerinde çalıştığı çalışmayı hızlandırdı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılacak..

Bakanlık bürokratları, okullarda şiddete karşı cezaları artıran taslağa son şeklini verdi. Buna göre okullarda kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların caydırıcı hale getirilmesi hedeflendi.

Düzenlemeye göre, eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak.

Özel okuldaki öğretmenleri de kapsayacak

Yine şiddet nedeniyle verilen hapis cezasının ertelenmesi hükmünün uygulanmaması da taslakta yer alıyor. Düzenleme özel okullarda görev yapan öğretmenleri de kapsayacak.

Eğitimde şiddete yönelik cezaların artırılmasına ilişkin teklifin kısa süre içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. 

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