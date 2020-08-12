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Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Bilim Kurulu toplantısı sonrası, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı.
Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşülecek.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:19
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