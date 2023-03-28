İstanbul'da okul servisinde çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen şoförün gözaltına alındığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır."

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.