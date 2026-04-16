Okul saldırısı sonrası psikososyal destek ekipleri sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırının ardından uzman personelden oluşan ekipleri sahaya yönlendirdi, saldırıdan etkilenen çocuklar ve aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandı.

Ekipler ailelere psikososyal destek sunmasının yanı sıra sosyal hizmet ihtiyaçlarını da tespit etti, gerekli yönlendirmeler titizlikle yapıldı.

Bakanlık, son günlerde artış gösteren benzer saldırı olaylarına ilişkin de kapsamlı bir araştırma başlatıldığını duyurdu.

Olayların nedenleri, risk faktörleri ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik analizler yapılacak.

"Çocukların güvenliği her koşulda öncelik"

Bakanlığın yürüttüğü Sosyal Risk Haritaları çalışmalarının bu süreçte önemli bir veri kaynağı olacağı belirtildi.

Bu kapsamda hane düzeyinde sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergelerin analiz edilmesiyle oluşturulan risk haritalarının, benzer olayların erken tespiti ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada, çocukların güvenliğinin her koşulda öncelik olduğu vurgulanarak, "Ailelerimizin yanında olmaya, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.