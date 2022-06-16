Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Kemik için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından şehit için başsağlığı mesajı paylaştı.
Mesajda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Kadir Kemik'e, Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Kadir Kemik’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 16, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/ssIBrzQCUh
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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