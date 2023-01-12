FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütünün tüm unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL kapsamında çok sayıda kanun hükmünde kararname yayımlandı.

Kararnameler ile ilgili işlemleri değerlendirip karara bağlamak için kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 22 Mayıs 2017’de göreve başladı. Komisyonun görev süresi 22 Ocak'ta sona eriyor.

OHAL kapsamında 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı.

Komisyon ilk başvurularını 17 Temmuz 2017'de aldı. 22 Aralık 2017'de 65'i raportör olmak üzere 205 personel ile ilk kararlar verildi.

20'den fazla kurumun yaklaşık 500 bin evrakı, komisyonun arşiv odasındaki raflarda 116 kritere göre tasnif edildi. Komisyon, başvuruların tamamını karara bağladı.

Toplam 127 bin 292 başvuru yapıldı

OHAL Komisyonu'nun görev süresi 22 Ocak 2023'te bitiyor. 5 yıllık görev süresince OHAL Komisyonu'na tam 127 bin 292 başvuru yapıldı.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen Komisyon, dosyaların 17 bin 960'ını kabul etti. 109 bin 332 dosya hakkında ise ret kararı verdi.

Kabul kararlarının 72’si kapatılan dernek ve vakıflarla, televizyon kanallarının açılmasına ilişkin oldu.

Ret kararlarının yüzde 95'inde adli soruşturma ve kovuşturma bilgilerine yer verildi. Ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı ise yüzde 55.

Tüm dosyaları sonuçlandıran Komisyonun kararlarına karşı yargı yolu açık. Komisyon sonrası iş ve işlemler için, gerekli yasal düzenleme yapıldı.

Haber: Burcu Şengül Bektaş

Kamera: Nurullah Geylani