Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 02:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maaş zamları yasalaştı
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin düzenleme yasalaştı. İşverenlere asgari ücret desteği 400 liraya çıkartıldı. En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme, Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.
Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak.
En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıldı.
Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.
Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.
Etiketler: Memur
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