Numan Kurtulmuş'tan Zafer Partisi'ne ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekiil Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti;

Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik meselesini, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve bununla ilgili konuları müzakere etme fırsatını bulduk. Açıkçası, hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ta hem de Türkiye'nin içerisinde terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyetin'ni tehdit eden önemli bir tehdit olduğunu, önemli bir mesele olduğunu buna karşı da bir milli duruş gösterilmesinin zorunlu olunduğu konusunda fikirlerimizin ortak olduğunu ifade etmek isterim.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/NcJB0cgmpM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2023

"550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine güvenli bölgeleri geri dönmüştür"

Ayrıca yine Türkiye'nin meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de sıkça gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Buradaki insanlar Suriye'den buraya gelenler hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar buraya geldiler. Bunun da Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınırı var. Epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Örneğin şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine güvenli bölgeleri geri dönmüştür.

"Sığınmacılar üzerinden yanlış bilgilerle de kamuoyunun yanıltılmasını istemeyiz"

Suriye'de normalleşmenin sağlanması, Suriye'de barış ve huzur ortamının temin edilmesi, güvenli bölgeler oluşturularak o bölgelerde de insanların geri dönüşünün temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Örnek olsun diye söylüyorum, önümüzdeki dönemde süratle devam eden 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten hükümetin gündemindedir. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşünü temin için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Ancak sığınmacılar üzerinden yanlış bilgilerle de kamuoyunun yanıltılmasını istemeyiz. Örneğin Ana Muhalefet partisinin başkanı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, 10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz dedi. Bunu 10 milyon daha getirerek çoğaltacaksınız dedi. Halbuki bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Sonra 13 milyon dedi ve arkasından da 10 milyon daha getireceksiniz diyerek yanlış bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.

Bu iki konu başta olmak üzere, Türkiye'nin milli güvenlik meseleleri ile ilgili konuları bizim açımızdan son derece faydalı bir görüşme imkanı bulduk. Ümit ediyorum ki, Zafer Partisi kendi arasında bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs ile ilgili süreçte tutumunu belirleyecektir.