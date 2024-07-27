Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 27.07.2024 13:43

Numan Kurtulmuş'tan AP Başkanı Metsola'ya 'Kıbrıs' eleştirisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AP Başkanı Metsola’ya gönderdiği mektubunda, Genel Kurul’da yaptığı konuşmasını eleştirerek, "AB’nin üyelik dayanışması adı altında Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşımı ve Ada'nın içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmesi, sorunların çözümü için yeni bir zemin oluşmasına da engel teşkil etmektedir" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan AP Başkanı Metsola'ya 'Kıbrıs' eleştirisi
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Roberta Metsola’ya mektup göndererek tebrik etti, görevinde başarılar diledi.

Kurtulmuş AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi, ortak değerler ve hedefler doğrultusunda işbirliğinin artarak devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti:

“AB halklarının demokratik temsilini üstlenen AP'nin, yeni yasama döneminde rasyonel ve objektif bir tutumla ön yargıların aşılmasında ve karşılıklı güvenin inşa edilmesinde yapıcı bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu konuda kaydedeceğimiz ilerleme Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sunacaktır. Önümüzdeki dönemde, AP dahil tüm AB kurumlarının, Türkiye ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesini, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.

Bu vesileyle seçimler öncesinde Genel Kurul’da yapmış olduğunuz konuşmada, Türkiye’nin aday ülke statüsüne atıfta bulunmamanızı, ayrıca Kıbrıs meselesi bağlamındaki ifadelerinizi üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Kıbrıs meselesinin çözümü için tüm tarafların çabalarını doğru yöne sevk etmesi ve samimiyetle çözüme katkıda bulunması önem arz etmektedir. AB’nin üyelik dayanışması adı altında Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşımı ve Ada’nın içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmesi, sorunların çözümü için yeni bir zemin oluşmasına da engel teşkil etmektedir. Parlamentolarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirterek sizi bir kez daha tebrik eder, görevinizde başarılar dilerim."

ETİKETLER
Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu KKTC Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı
14:11
Türkiye yüksek teknoloji alanında üretim üssü olacak
14:04
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:39
3 ilde denize girmek yasaklandı
13:19
"Niye çöp atıyorsun?" dedi, 15 kişiden dayak yedi
13:13
Yıldız Sarayı'nı bir haftada 40 bine yakın kişi ziyaret etti
Batı Karadeniz'de mevsimsel kuraklık tarımsal üretim alışkanlığında değişim sinyali veriyor
Batı Karadeniz'de mevsimsel kuraklık tarımsal üretim alışkanlığında değişim sinyali veriyor
FOTO FOKUS
Bayraktar KALKAN DİHA 40. uçuş testini başarıyla tamamladı
Bayraktar KALKAN DİHA 40. uçuş testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ