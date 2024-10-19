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Gündem
TRT Haber 19.10.2024 18:08

Numan Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 21. yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.

Numan Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'i andı
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan  Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözlerine yer verdi.

"Dün Bosna'da, bugün Gazze'de uygulanan soykırımı  asla unutmayacağız"

Kurtulmuş mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Aliya İzzetbegoviç denilince aklımıza; Dünya'nın orta yerinde yok edilmek istenen bir toplumu bir arada tutmuş, insanların izzetli ve özgürce yaşamasını önceleyen örnek bir aydın, dava ve devlet adamı gelir. Bugün Gazze'de şahit olduğumuz soykırıma, dünyanın en ücra köşelerinde dahi tepkisini göstermekten geri durmayan bir insanlık cephesi kuruluyorsa bunda Aliya'nın hayatının ve öğretilerinin payı asla inkar edilemez. Aliya'yı, mücadelesini; dün Bosna'da, bugün Gazze'de uygulanan soykırımı unutmadık, asla unutmayacağız. Aliya İzzetbegoviç'e şükranlarımız ve rahmetle."

Bosna Hersek’in Bilge Kralı: Aliya İzzetbegoviç
Bosna Hersek’in Bilge Kralı: Aliya İzzetbegoviç

 

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