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Gündem
AA 19.10.2024 17:41

Almanya Cumhurbaşkanı Scholz: İki devletli çözüm olmalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Orta Doğu'daki krizin herkesi meşgul ettiğini belirterek, "(İsrail-Filistin) Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. İki devletli bir çözüm olmalı" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Scholz: İki devletli çözüm olmalı
[Fotograf: AA]

Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Orta Doğu'daki krizin herkesi meşgul ettiğini anlatan Scholz, İsrail konusunda farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

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"7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısı korkunç bir suçtu." diyen Scholz, herkesin kendini savunma hakkının olduğunu dile getirerek, "Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes, bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. İki devletli bir çözüm olmalı. Hem Filistinliler için hem İsrail varlığı için biz bu konuda çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

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