Yurt genelinde koronavirüs karantinaları devam ediyor. Tehlikenin görüldüğü yerlerde sosyal izolasyon sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nisan'da koronavirüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında, toplam 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı. 3 belde, 61 köy, 48 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 118 yerleşim yerinde karantina uygulaması devam ediyor.

Ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar, 67 bin 197 kişi gözlam altına alınırken, gözlem süreleri dolan 37 bin 944 kişi tahliye edildi. 29 bin 253 kişinin ise karantina süreci devam ediyor. Türk Kızılay, gözlam altındaki vatandaşlara 3 milyonun üzerinde öğün yemek dağıtımı yaptı.

Tedbirler kapsamında ayrıca, 434 operasyon yapıldı. 285 kişiye adli, 175 kişiye idari olmak üzere toplam 584 kişiye işlem yapıldı, 7 kişi tutuklandı.

Kaçak üretilen, maske, eldiven, tulum, dezenfektan ve alkol gibi çok sayıda ürüne el konuldu.