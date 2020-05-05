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Ağrı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Doğubeyazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komondo birliklerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, atışa hazır 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: terör operasyonu son dakika iç güvenlik operasyonlarıSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 21:16
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