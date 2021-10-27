IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Ortadoğu Araştırma Enstitüsü’nün "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlığıyla Erbil'de düzenlediği panelde konuştu.

Terör örgütü PKK’nın Türkiye ve İran için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bu nedenle bölgede operasyon düzenlediğine vurgu yaptı.

"Türkiye bölgede neden operasyon yapıyor diye sormamız gerekiyor"

Barzani, "Öncelikle; Türkiye bölgede neden operasyon yapıyor diye sormamız gerekiyor. 'Irak ve Bölgesel Yönetim, Türkiye ya da diğer komşuları için tehdit kaynağı olabilir mi?' Bize göre, IKBY Bölgesi ve Irak, bölgedeki diğer komşuları için tehdit olamaz. Burada sorunu derinleştiren PKK'dır. PKK, IKBY Bölgesi için büyük bir sorundur." dedi.

"Türkiye'nin örgütle mücadelesindeki başarısına" vurgu

Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Irak toprakları üzerinden komşu ülkelere saldırılar düzenlediğine dikkati çekti ve Türkiye'nin örgütle mücadelesindeki başarısına vurgu yaptı:

"Örgüt şu anda Türkiye'de faaliyet gösteremiyor, IKBY Bölgesi'nde sorun yaratıyor. PKK ve diğer silahlı gruplar nedeniyle IKBY Bölgesi, Türkiye ve İran için tehdit kaynağı olmamalıdır."

"Kürt Bölgesel Yönetimi artık PKK'nın ortak bir tehdit olduğunu anlamış durumda"

Panelde söz alan Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Kandil'in terör örgütü PKK tarafından kullanıldığına dikkati çekti.

Büyükelçi Güney, Hem IKBY’nin hem Irak merkezi hükümetinin, PKK’yı ortak bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.

Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, "Kürt Bölgesel Yönetimi artık PKK'nın ortak bir tehdit olduğunu anlamış durumda, mücadelelerini sergiliyorlar. Tabii ki kendileri ile iş birliğii yapıyoruz. Irak'ın keza artık bir tehdit olarak algılandığını görüyoruz." dedi.

Büyükelçi Güney, terör örgütlerinin bölgeden atılması için iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.