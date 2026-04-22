AA 22.04.2026 21:37

NATO, temmuz'da Ankara'da yapılacak zirveye hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarının sürdüğünü ve öncelikli hedeflerinden birinin, savunma üretimini ve yenilikçiliğini hızlandırmak olacağını belirtti.

Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyen Rutte,  sosyal medya hesabından 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirveyle ilgili paylaşım yaptı.

Rutte, "Savunma üretimini ve yenilikçiliğini hızlandırmak, NATO için en öncelikli hedeflerden biridir ve bu, temmuz ayında Ankara'daki zirvemizin ana temalarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

NATO Sözcüsü Alison Hart da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7-8 Temmuz'da yapılacak zirvenin hazırlıklarının sürdüğünü belirterek "Müttefikimiz Türkiye'ye liderleri ağırlayacağı için minnettarız. Bu, transatlantik güvenliği daha da güçlendirmek için önemli bir toplantı olacak." değerlendirmesini yaptı.

