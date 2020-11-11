NATO personelinden Ata’ya saygı duruşu
Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde, Mavi Balina Tatbikatı'na katılan NATO gemisinin personelin de anma etkinliklerine katıldığını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde, Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Turgutreis fırkateyninin Dolmabahçe açıklarında demirlediği belirtildi.
Anma törenine Mavi Balina Tatbikatı'na katılan NATO SNMG-2 sancak gemisi SPS PATINO personelinin de katıldığı aktarıldı.
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TURGUTREİS fırkateynimiz Dolmabahçe açıklarında demirledi. Anma faaliyetlerine Mavi Balina Tatbikatına iştirak eden NATO SNMG-2 sancak gemisi SPS PATINO personeli de katıldı. pic.twitter.com/96QlrX8uBB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2020
- 18:09
- 18:10
- 17:57
- 18:06
- 17:52