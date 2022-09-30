Yerli ve milli savunma sanayii için en değerli virajlardan biri Portekiz’de dönüldü. NATO üyesi 16 ülkeden 70’e yakın insanlı ve insansız deniz platformlarının boy gösterdiği Dynamic Messenger 2022 isimli tatbikatta Türkiye’yi temsil eden Marlin insansız su üstü deniz aracı sadece ülkemiz için değil NATO adına da ne denli değerli bir araç olduğunu net bir şekilde gösterdi.

Böylece Türkiye, insansız hava araçlarında imza attığı tarihi başarının bir benzerini insansız deniz araçlarında da gerçekleştirebileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde SEFİNE-ASELSAN iş birliyle geliştirilen Marlin, tatbikat boyunca başta elektronik harp ve sonouboy olmak üzere Türk savunma sanayii adına oldukça kritik ilklere de imza attı.

TRT Haber, NATO tatbikatının gerçekleştirildiği karargaha girdi ve burada görevli üst düzey isimlere mikrofon uzattı.

Marlin son derece gelişmiş bir platform

Fernanda Brewhouse, Alman Donanması’nda görevli bir isim. Tatbikatın Liman Savunma ve Kuvvet Koruma Harekatı Komutanı.

Brewhouse, bazı senaryolarda insanlı ve insansız gemilerle ticaret gemilerine eşlik ettiklerini anlatıyor ve bu tatbikatta Marlin’in oldukça gelişmiş bir platform olarak öne çıktığının altını çiziyor.

Marlin’in çok farklı yeteneklere sahip olduğunu bu tatbikat sırasında öğrendiklerine değinen Brewhouse, “Bu boyutlar için son derece çevik bir yapısı var. Biz Marlin’i çok başarılı bulduk. Ayrıca tehditleri tanımlama ve mümkünse karşı koyup verilen hedefe ulaşma adına da Marlin son derece yetenekli bir platform” cümleleriyle süreci özetliyor.

Bu tür faaliyetlerin NATO adına çok değerli olduğuna da işaret ediyor Brewhouse. Özellikle son dönemde yaşanan Ukrayna krizinin ne anlama geldiğini ve Marlin gibi platformların bu dönemde neden önemli olduğunu şöyle anlatıyor:

“Bu tatbikat otomasyon, otonom sistemler açısından oldukça faydalı geçti. Özellikle Ukrayna krizine odaklanırsak, otonom araçlar, NATO'yu ve kuvvetlerimizi iyileştirmede, geliştirmede çok önemli.

Marlin gibi özel araçları bu yeni duruma entegre edebilmek için bu tür tatbikatları şimdiden yapmamız gerekiyor. Bu önemli konuda ortak ülkelerle birlikte çalışmaktan gerçekten mutluyuz.”

[Marlin, Portekiz'deki NATO tatbikatında oldukça zorlu görevleri başarıyla tamamladı.]

İnsansız platformların gelişimi çok etkileyici

Kumandan Jeff Howards, tatbikatta görev alan bir diğer üst düzey isim… Dynamic Messenger 2022 Tatbikatı'nın Koordinatörü Jeff Howards, Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen tatbikatı insansız sistemlerin NATO güçlerinin her gün kullandığı sistemlere entegre edilebilmesi adına son derece anlamlı buluyor.

Buraya gelene kadar insansız araçların yetenekleriyle ilgili derinlemesine bir bilgisi olmadığını ifade eden Howards, “Ancak tatbikatta gördükten sonra bu sistemlerin gelişiminden çok etkilendim. Su yüzeyi, hava ve denizaltı gibi her alanda gösterdikleri performans etkileyici. Bu sistemlerin entegrasyonu tatbikatın önceliklerinden biri.

Marlin çok özel ve etkileyici bir sistem. Hem su altı hem de su üstünde destek için çok fonksiyonel bir platform.

Marlin’le birlikte diğer insansız sistemleri de başarılı buldum. İnsansız su üstü deniz araçlarının sahip olduğu teknolojileri kendi sistemlerimize dahil etme konusunda çok heyecanlıyız.”

[Marlin, okyanus kıyısındaki çetin şartlara rağmen görevlerini tamamladı.]

Marlin’in bulduğu hedefleri NATO standartlarına uygun olarak aynı anda merkeze raporlayabilecek yetenekte olduğunu biliyoruz. Komutan Howards da bu konuya dikkat çekiyor. “En önemli şey iletişim” dedikten sonra sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Bu sistemlerin normal NATO tatbikatlarında nasıl kullanılacağı konusunda herkesin doğru yerde durması oldukça zorlu bir meydan okuma. Tatbikat bittikten sonra çeşitli analizler yapacağız ve hem bu sistemleri nasıl kullandığımıza bakıp hem de gelecekte nasıl daha iyi kullanabileceğimiz konusunda kendimizi geliştireceğiz.”

Teknolojik değişim yeteneklerimizi doğrudan etkiliyor

TRT Haber’in mikrofon uzattığı bir diğer isim olan Amiral David Portal, tatbikatın en kıdemli ismi… NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Merkezi'nde tatbikat ve eğitimlerden sorumlu direktör yardımcısı. NATO misyonunun en önemli yaklaşımlarından birinin ‘sürekli gelişim’ olduğundan bahsediyor Portal.



Dünyanın bugün geldiği noktada inanılmaz bir değişim yaşadığına dikkat çeken Amira Portal’a göre katlanarak büyüyen teknolojik gelişmeler insani yetenekleri de doğrudan etkiliyor.

Deniz Kuvvetleri için inovasyonun önemini de vurguluyor ve “Gelişmelere çok hızlı bir şekilde uyum sağlamamız gerekiyor. Denizcilik alanında çok ciddi yenilikler var. Geleceği anlamak ve denizcilik operasyonlarını desteklemek için yeni yetenekler geliştirebilmemiz gerek” diyerek hedeflerinden bahsediyor.

“Marlin, Türkiye’nin geleceği anladığını gösteriyor”

Amiral David Portal’a Marlin’in sahadaki performansına dair neler düşündüğünü de soruyoruz… “Marlin çok sevdiğim bir platform” diyerek cevabına başlıyor ve şöyle devam ediyor:

“Hem elektronik harp hem de farklı yenilikler bir arada çalışıyor. Farklı donanmalardan bazı araçlar var. Genel olarak hepsinin performansından memnunuz.

Marlin etkileyici bir deniz aracı konsepti. Onun gelecekteki yeteneklerine kavuşmasını dört gözle bekliyoruz. Marlin, Türkiye’nin denizcilik konseptinde yenilikten ne anladığını çok iyi bir şekilde gösteriyor. Gerçekten çok güzel bir tasarımı var.

Umarım tüm bu süreci birlikte yapabiliriz ve yenilikçi bir topluluk olmaya devam edebiliriz. Marlin’i bundan sonraki tatbikatlarda da görmek isteriz.”