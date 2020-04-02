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NATO Dışişleri Bakanları video konferansla toplandı
[Fotoğraf: AA ]
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla bugün video konferans yöntemiyle yapılacak. COVID-19 toplantının ana gündem maddesi olacak.
NATO tarihinde bir ilk gerçekleşiyor, Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün, COVID-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgını oldu.
Toplantıda ayrıca, Afganistan'daki ve Irak’taki durum ile İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere NATO’nun gündeminde bulunan konular görüşülecek.
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