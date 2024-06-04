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TRT Haber 04.06.2024 09:30

Narkoçelik-20'de 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güney Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Narkoçelik-20 operasyonuyla 373 kilogram kokain ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Narkoçelik-20'de 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Narkoçelik-20" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 373 kilogram kokain ele geçirilirken, 9 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Güney Amerika’dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında;
373 Kg Kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da “NARKOÇELİK-20” operasyonları düzenlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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