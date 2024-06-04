Bakan Fidan Çin temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin’de ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı.

Fidan, Pekin’de Ulusal Halk Kongresi’nde Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile görüştü.

Çinli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyecek

Bakan Fidan daha sonra Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

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İki dışişleri bakanı ortak basın toplantısı düzenleyecek. İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze konusunda açıklama yapılması bekleniyor.

Hakan Fidan bugün Pekin temaslarını tamamlayarak Urumçi’ye gidecek. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Urumçi ve Kaşgar kentlerini ziyaret edecek.