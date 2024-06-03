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Gündem
TRT Haber 03.06.2024 22:06

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna’daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna’daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında da görüşen Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ’a karşı terörle mücadele işbirliği konusunda değerlendirmede bulundular.

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