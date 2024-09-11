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TRT Haber 11.09.2024 12:06

Narin'den alınan örnekler ölüm nedenini ortaya çıkaracak

Diyarbakır’da 19 günlük arama seferberliği sonrası cansız bedenine ulaşılan Narin’den alınan kemik ve doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda. Yapılacak incelemeler ile Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıkarılacak.

Narin'den alınan örnekler ölüm nedenini ortaya çıkaracak

8 yaşındaki Narin Güran’ın derede cansız bedeninin bulunmasının ardından sıra, soruşturmaya yön verecek adli tıp çalışmalarında. Bunun tespiti için adli tıp süreci, Diyarbakır’ın yanı sıra İstanbul’da da yürütülüyor.

Narin’in 11 saat süren otopsisinde ve olay yerinde alınan bazı doku örnekleri, ileri tetkik ve incelemeler için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Ayrıca cansız bedeninin bulunduğu çuvaldan çıkan, Narin’e ait olduğu sanılan kemik de burada.

Narin'in kesin ölüm nedeni naaştan alınan örnekler üzerindeki çalışmalar tamamlanınca ortaya çıkacak. 

Narin'in naaşını gizleyen itirafçı tutuklandı
Narin'in naaşını gizleyen itirafçı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden N.B. de jandarmadaki ifadesinde amca S.G'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca S.G'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden N.B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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