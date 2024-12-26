Narin cinayetinde ikinci duruşma bugün

Evine giderken bir anda ortadan kayboldu, ekipler, günlerce 8 yaşındaki Narin'i aradı. Ancak talihsiz Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulundu. Canice katledildiği ortaya çıktı.

Narin'in ölümünden sorumlu tutulan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.

İlk dava 7 Kasım'da görüldü

7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkan 4 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması 3 gün sürdü.

Yargılama aşaması devam ederken davanın seyrine etki edecek önemli deliller de dosyaya eklendi. Mahkemenin talebi üzerine Daran-2 üs bölgesine ait görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi.

Narin'in okul kamerası kadrajından çıkmasının ardından bir karartının eve giden patikada hareket ettiği belirlendi. Olay günü kırmızı ve beyaz renkte olduğu değerlendirilen iki aracın da peşi sıra hareket ettiği tespit edildi.

Daraltılmış baz çalışması

Bir diğer önemli rapor da daraltılmış baz çalışmasıydı. 22 baz istasyonundan alınan sinyaller incelendi, kimin, hangi saat diliminde nerede olduğuna detaylıca bakıldı.

İkinci duruşma öncesi Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada sanıkların iddianamedeki gibi cezalandırılmalarını talep etti. 4 sanığa 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

7 Eylül'de aile bireylerinin toplantısı kameralara yansıdı

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ait görüntüler de ortaya çıktı. Uzman ekiplerce incelenen görüntüler, dava dosyasına eklendi.

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi. Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, 8'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

4 tutuklu sanık bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davada kararın çıkması bekleniyor.