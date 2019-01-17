Suriye’nin Münbiç kentinde, Amerikan askerlerinin çekilmesi kararının ardından meydana gelen ve 4’ü Amerikalı 20 kişinin öldüğü saldırının şoku atlatılamadı. Zamanlamasıyla dikkat çeken saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı Amerikan karargahında sessizlik hakim.

Türkiye de bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Terör saldırısını kınadık terör den çok çekmiş olarak teröre ve her türlüsüne karşıyız terörle mücadele de kararlıyız.” dedi.

“PKK/PYD DEAŞ’lıları serbest bıraktı”

DEAŞ’ın üstlendiği saldırının, Başkan Trump’ın asker çekme kararının ardından gelmesi ise soru işaretleri yarattı.

PKK/PYD’nin DEAŞ’lıları serbest bıraktığını öne süren İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “PKK/PYD bence DEAŞ’lıları serbest bıraktı, bu bölgeye gönderdi. Bu saldırı sonrası ABD’nin Münbiç’ten ve taahhüt ettiği yerlerden çekilmesini önlemek istiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Saldırı hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyareti öncesine hem de terör koridorunun konuşulduğu döneme de denk geldi. Bu da uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta.

Kaynak: TRT Haber