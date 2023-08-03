MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü bugün

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün bugün.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü bugün.

Ödemeler nasıl ve nereden yapılacak?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Borç yapılandırma süreleri de uzatılmıştı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlenmişti.