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TRT Haber 03.08.2023 20:32

Dışişleri: PKK, faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturuyor

Türkiye, AİHM binasına zorla giren PKK'lılarla ilgili, "Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri: PKK, faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturuyor

Dışişleri Bakanlığı, Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına PKK iltisaklı kişilerin zorla girmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Terör örgütünün, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminin "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa’da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır. PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir. Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk. Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Terör Örgütü
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