Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Aday çağrı işlemleri, 15-29 Ağustos, kesin kayıt işlemleri ise 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak.
MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde 31 Ağustos-9 Eylül arasında ek yerleştirme çağrısı, 31 Ağustos-13 Eylül arasında ise ek yerleştirme kesin kayıtları gerçekleştirilecek.
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