Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 18:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinde yayımlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022
Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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