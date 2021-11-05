Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB’den "üniformalı fotoğraf" paylaşımları ile ilgili inceleme
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Askeri kurallara aykırı söz konusu paylaşımı yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Sosyal paylaşım sitelerinin birinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan akımla birlikte 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu paylaşımların yapıldığı tespit edildi.
Kışlaların içinden yapıldığı ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı söz konusu paylaşımı yapan personelle ilgili yasal işlemin başlatıldığı öğrenildi.
Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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