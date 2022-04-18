Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşım yaptı.

"İşte bunlar bizim Al Bayraklılar..."

Mehmetçiğin görüntülerine de yer verilen paylaşımda, "İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!" sözlerine yer verildi.

Operasyon dün gece başlatıldı

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe-Kilit Operasyonu dün gece başlatıldı.

Devam eden operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte bunlar bizim Al Bayraklılar...



Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! #PençeKilit pic.twitter.com/aRddyjoNoY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2022



