MSB'den "Pençe-Kilit Operasyonu" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!" paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşım yaptı.
"İşte bunlar bizim Al Bayraklılar..."
Mehmetçiğin görüntülerine de yer verilen paylaşımda, "İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!" sözlerine yer verildi.
Operasyon dün gece başlatıldı
Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe-Kilit Operasyonu dün gece başlatıldı.
Devam eden operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.
İşte bunlar bizim Al Bayraklılar...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2022
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! #PençeKilit pic.twitter.com/aRddyjoNoY
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