Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 00:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den "Kilit" paylaşım
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" sözlerini kullandı.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının KİLİTLERİ tek tek parçalanıyor! pic.twitter.com/zl8dF8afA7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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